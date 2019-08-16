خبراء: الهاكرز يستطيعون معرفة ما تكتبه من خلال مايكرفون هاتفك

كشفت دراسة جديدة مقلقة أجراها مجموعة من باحثي جامعة ”ساذرن ميثوديست“ (SMU)، أن الهاكرز لديهم القدرة على معرفة ما تكتبه على جهاز الكمبيوتر من خلال اختراق مايكروفون الهاتف الذكي والاستماع للصوت فقط.

وفي الدراسة، أعاد الباحثون بناء بيئة مكتب واقعية، ذات ثرثرة وضوضاء وحتى أصوات كتابة على الكمبيوتر في الخلفية، ووجدوا أنه من الممكن تحديد المفاتيح التي يضغط عليها المستخدم المستهدف على لوحة المفاتيح بدقة تصل إلى 41%، وهي نسبة يمكن تحسينها ببعض العمل الإضافي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حذر الباحثون أنه من الممكن استخدام هذه الطريقة لتخطي أقوى كلمات المرور أو سرقة معلومات بطاقة الائتمان.

وطلب من المستخدم موضع الدراسة، الكتابة على اللابتوب، بينما يستخدم المراقبون تطبيقًا متخصصًا في مراقبة أصوات الأزرار من خلال ميكرفون الهاتف الذكي، وبعد معالجة الإشارات الصوتية وإعادة التطبيق تكوين الكلمات المكتوبة، تمكن الخبراء من التعرف على 41 كلمة من أصل 100 كلمة تمت كتابتها، باستخدام ميكروفونات 8 هواتف ذكية في أنحاء الغرفة.

كما تمكن المراقبون من تحديد ما إذا كان مستخدم اللابتوب يحذف كلمات أو يجري تصحيحًا عليها.

وتشمل حيل التنصت هذه استغلال أجهزة استشعار الهواتف الذكية الموجودة بالفعل، والتي تعمل دائمًا تلقائيًا، لرصد الاهتزازات ثم ترجمة الأصوات لاحقًا إلى كلمات.

وقال البروفيسور ”ميتش ثورنتون“: ”أردنا أن نعرف ما إذا كان من الممكن أن يُستخدم الهاتف الذكي للتجسس على ما تكتبه على اللابتوب أو أي لوحة مفاتيح أخرى قريبة، وبالفعل كان هذا ممكنًا، ولا نعرف ما إذا كان الهاكرز يستخدمون هذه الحيلة للتجسس الآن أم لا“.

وقال الخبراء السيبرانيون، إن هذه الحيلة يمكن التغلب عليها بطريقة بسيطة نظرًا لأنها تعتمد على التصنت على الاهتزازات، من خلال وضع قطعة قماش أسفل لوحة المفاتيح أو اللابتوب، الأمر الذي يشوه الاهتزازات ويجعلها غير مفهومة للبرنامج.