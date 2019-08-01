بعروض فنيّة.. ”أبل“ تبتكر تقنية تُحدث ثورة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي (فيديو)

كشفت شركة ”أبل“ النقاب عن تقنية جديدة من شأنها أن تُحدث ثورة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وتمكن المستخدم من التفاعل مع الأعمال الفنية.

وتخطط شركة ”أبل“ للتعاون مع 7 فنانين معاصرين بارزين، بما في ذلك:“نيك كايف“، و“كاو فاي“، و“كارستين هولر“، و“بيبيلوتي ريست“ لابتكار أعمال فنية يمكن عرضها في البيئة الافتراضية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، من شأن المشروع المسمَّى ”آرت ووك“ ART Walk، أن يمنح المستخدم جولة عبر المراكز الحضرية العالمية، بهدف عرض الأعمال الفنية الرقمية.

وستستضيف متاجر ”أبل“ في سان فرانسيسكو، ونيويورك، ولندن، وباريس، وهونج كونج، وطوكيو، هذه الجولات الافتراضية ابتداءً من العاشر من أغسطس.

وبالإضافة إلى الجولات، ستقدم متاجر أبل جلسة مدتها 90 دقيقة في معمل المتجر لتعليم الحضور كيفية إنشاء بيئة واقع معزز باستخدام تطبيق Swift Playgrounds، والذي يمكن من خلاله تحويل البرمجيات إلى بيئات افتراضية.

ويعني هذا أنه يمكن لأي عميل الدخول إلى متجر ”أبل“ واستخدام تطبيق هاتفه لاستكشاف أحد الأعمال الفنية المميزة، أو الاشتراك في خدمة تشمل إعارته هاتف آيفون مزودًا بالخدمة مجانًا.

وقالت ”آبل“ إنها تخطط لنشر التكنولوجيا على كافة متاجرها في جميع أنحاء العالم، لتمكن المستخدمين من الاستمتاع بعالم مليء بالطاقة الإيجابية.

وسيختار المتحف الجديد الفنانين الذين سيساهمون في إنشاء تجارب الواقع الافتراضي، وقالت مديرة المتحف الجديد ”ليزا فيليبس“ في بيان:“لطالما قاد المتحف الجديد التقاء الفن بالتكنولوجيا، وما من شريك أفضل من شركة أبل لدعم الرؤى الرائعة لهؤلاء الفنانين الرائدين“.