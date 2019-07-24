عقوبات جديدة تنتظر ”فيسبوك“ بسبب فضيحة ”انتهاك خصوصية“ جديدة

كشف تقرير جديد نشرته جريدة واشنطن بوست الأمريكية، مستندات تؤكد تخطيط هيئة التجارة الفيدرالية لتوجيه مجموعة من الاتهامات لشبكة ”فيسبوك“ بأنها انتهكت خصوصية بيانات مستخدمي شبكتها الزرقاء الاجتماعية من خلال إساءة استخدامها لأرقام هواتفهم المحمولة، وبصمات وجوههم بشكل لا يراعي خصوصيتهم.

وقال التقرير إن ”فيسبوك“ استخدم أرقام هواتف المستخدمين في استهداف المعلنين لهم بإعلانات موجهة، في الوقت الذي يضع فيه المستخدمون تلك الأرقام كوسيلة لتأمين حسابهم لتشغيل ميزة تأكيد الهوية بخطوتين، وفي الوقت نفسه ترى الهيئة أن ”فيسبوك“ لا توضح كيفية إمكانية قيام المستخدمين بمنعه من استخدام بصمات وجوههم من الصور.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة الفيدرالية من المتوقع أن تعلن المخالفات الجديدة علنًا يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، وقد يلي ذلك موجة جديدة من العقوبات التي سيتم فرضها على ”فيسبوك“ من جانب الهيئة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من تصويت الهيئة على قرار فرض عقوبة قوامها 5 مليارات دولار على ”فيسبوك“ فيما يخص فضيحة تسريب بيانات ملايين من مستخدمي الموقع إلى شركة ”كامبريدج أناليتكا“ البريطانية دون علمهم، ورغم ضخامة حجم الغرامة إلا أنها تعتبر ضئيلة مقارنة بحجم عوائد وأرباح ”فيسبوك“ الفصلية، التي وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري منفردًا إلى 15 مليار دولار.