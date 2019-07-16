رغم تحديثه.. مستخدمون ينتقدون تصميم ”تويتر“ الجديد لهذا السبب

أطلقت شركة ”تويتر“ هذا الأسبوع عملية إعادة تصميم ضخمة على أمل جعل منصتها أسرع وأسهل في الاستخدام.

وتعد إعادة التصميم هذه هي الأولى خلال سبع سنوات، وتشمل مجموعة من الميزات الجديدة، إضافة إلى تحديثات للميزات الحالية.

وقالت ”تويتر“ في مدونة أعلنت فيها عن التحديث: ”اليوم يمثل خطوة كبيرة ونحن نواصل بناء ”تويتر“ لخدمة الناس الذين يستخدمونه كل يوم بشكل أفضل.

وأضافت: ”يمنحنا هذا التحديث أيضًا أساسًا قويًا للبناء عليه حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم ميزات محدّثة لك بشكل أسرع من ذي قبل“.

وتم إدخال علامة التبويب ”استكشاف“، والتي كانت متوفرة سابقًا فقط على التطبيق، في نسخة سطح المكتب مما يتيح للمستخدمين العثور على مقاطع الفيديو الحية بسهولة أكبر.

وأيضًا تم نقل الإشارات المرجعية والقوائم وملف التعريف الخاص بالمستخدم إلى مكان جديد في قائمة التنقل الجانبي بما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة، كما تم تغيير مكان الرسائل المباشرة مما يتيح لك رؤية محادثاتك وإرسال رسائل من نفس العرض.

وتتضمن التحديثات الأخرى خيارين لميزة الوضع المظلم ”Dark Mode“ وطريقة أسهل للتبديل بين الحسابات.

ومع ذلك سارع مستخدمو ”تويتر“ إلى الإشارة إلى أن ميزة رئيسية ما زالت مفتقدة، وهي القدرة على تعديل التغريدات.

وقام أحد المستخدمين بالتغريد: ”ستعيد ”تويتر“ تصميم الموقع بأكمله لكن لن تعطينا زر تعديل التغريدات“.

وكتب آخر: ”زر التعديل من فضلكم، ها هو ”تويتر“ الجديد الغريب الذي لم يطلبه أحد“.