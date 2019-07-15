إيران تحذر مواطنيها من استخدام ”غوغل“

حذرت إيران، يوم الاثنين، مواطنيها من استخدام محرك البحث العملاق ”غوغل”.

وقال أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أبو الحسن فيروز آبادي، إنه ”من الخطأ استخدام غوغل للوصول إلى المعلومات؛ لأن ذلك يعني أن معلوماتنا تأتي عبر الولايات المتحدة، وهذه نقطة اختلافنا“.

وأضاف لصحيفة ”كيهان“ المتشددة، أنه ”لسوء الحظ، لم يكن لدى المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني رقابة وميزانية كاملة لتنفيذ خططها وبرامجها للسيطرة على شبكة الإنترنت، ولهذا نحن نشهد تخلفًا هيكليًّا ومؤسساتيًّا في العديد من المجالات“.

وأشار آبادي إلى أن ”90% من الإيرانيين يستخدمون برامج التواصل الأجنبية ولا يثقون بمنصات التواصل المحلية وأن 10% من الإيرانيين يستخدمون البرامج المحلية“.

وتابع: ”نحن نعتقد أنه بما أن وزارة الاتصالات يقع على عاتقها إدارة اتصالات البنية التحتية وملزمة بإدخال وتوزيع الإنترنت، فيجب عليها -أيضًا- أن تعرف أن إنشاء محرك بحث إيراني سيخرج الناس من مواقع البحث الأمريكية“.

وفي مارس الماضي، سلطت وسائل الإعلام الأرمينية والدولية، الضوء على توقيع قطر وإيران وأرمينيا، وثيقة تفاهم حول التعاون لتأسيس قناة إنترنت جديدة تربط دول الخليج والدول الآسيوية بأوروبا.

وتعد مذكرة التفاهم تلك، بمثابة اتفاق مبدئي للمشروع الذي ستكتمل أركانه في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات، المقرر عقده في العاصمة الأرمينية يريفان، في الفترة ما بين الـ 6 والـ9 من أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.