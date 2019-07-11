تويتر يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

عاد موقع التدوينات القصيرة تويتر للعمل بعد نحو ساعة من تعرضه لعطل مفاجئ، الخميس، كان تسبب في عجز المستخدمين عن الوصول إلى حساباتهم.

ولاحظ العطل عدد كبير من المستخدمين في معظم بلدان العالم، من أبرزها الولايات المتحدة وشمال أفريقيا، وأنحاء عديدة من أوروبا، إضافة إلى دول آسيوية.

وقال مستخدمون إنهم تفاجأوا بعدم تمكنهم من الدخول إلى حساباتهم على موقع “ تويتر“، مشيرين إلى ظهور رسالة بوجود خلل في الموقع.

وقالت شركة تويتر إنها تحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول إلى الموقع.

وأظهر موقع داون ديتكتور دوت كوم المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.