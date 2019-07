تويتر يعود للعمل بعد عطل مفاجئ

View this post on Instagram

تعرض موقع التدوينات القصيرة تويتر لعطل مفاجئ، الخميس، تسبب في عجز المستخدمين عن الوصول إلى حساباتهم. وشعر بالعطل عدد كبير من المستخدمين في معظم بلدان العالم، من أبرزها الولايات المتحدة وشمال أفريقيا، وأنحاء عديدة من أوروبا، إضافة إلى دول آسيوية. وقال مستخدمون إنهم تفاجأوا بعدم تمكنهم من الدخول إلى حسابتهم على موقع " تويتر"، مشيرين إلى ظهور رسالة بوجود خلل في الموقع. وقالت شركة تويتر إنها تحقق في بلاغات من بعض المستخدمين عن وجود مشكلات ترتبط بالدخول على الموقع. وأظهر موقع داون ديتكتور دوت كوم المتخصص في رصد مثل هذه الحوادث إبلاغ نحو 50 ألف شخص في أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة.