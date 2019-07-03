بينها واتساب.. عطل مفاجئ يصيب تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي

تفاجأ بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعطل فني أصاب تويتر وفيسبوك إضافة إلى تطبيق التراسل الفوري واتساب.

ورصد المستخدمون عدم قدرتهم تحميل إرسال أو استقبال أو تحميل الصور ومقاطع الفيديوهات عبر منصات واتساب وماسنجر، في الوقت الذي كان من الصعب تصفح فيسبوك والتفاعل مع منشوراته وكذلك إنستغرام، سواء عبر الموبايل أو الويب.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تصدر وسما ”‎#instagramdown” و ”‎#whatsappdown “ الأكثر تفاعلاً، حيث كشف الكثير من المستخدمين عن الأعطال التي واجهتهم أثناء استخدامهم هذه التطبيقات.

ولم يصدر تعليق من ”فيسبوك“ يوضح أسباب العطل المفاجئ الذي أصاب هذه التطبيقات.