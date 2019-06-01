فيسبوك يعترف: لا توجد خصوصية على الشبكات الاجتماعية‎

صرّح مسؤول الشؤون القانونية في فيسبوك، أورين سايندر، بأنه لا يوجد أي اختراق لخصوصية مستخدمي فيسبوك، لأنه يرى بأن الشبكات الاجتماعية لا تقدم أي خصوصية على الإطلاق، وذلك خلال شهادته في دعوى قضائية متعلقة بتسريب بيانات ملايين من مستخدمي فيسبوك واستغلالها من جانب شركة كامبريدج أناليتكا البريطانية.

لم ينكر فيسبوك أن شركات الطرف الثالث تجمع وتستخدم بيانات مستخدميه، ولكن الشركة قالت إنه ليس هناك أي خصوصية متوقعة عند الدخول إلى موقع للتواصل الاجتماعي، وذلك على لسان مسؤول شؤونها القانونية، ولكن في نفس الوقت لم تعلق الشركة نفسها على تصريحاته.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعهد فيه مؤسس ومدير فيسبوك مارك زوكربيرغ ومديرته للتشغيل شيريل ساندبيرج بتطوير آليات واتخاذ إجراءات الفترة المقبلة لتوفير خصوصية أفضل للمستخدمين والحفاظ على أمنهم الإلكتروني على المنصة الزرقاء.

ووقع فيسبوك تحت العشرات من الفضائح والمشكلات العام الماضي، وكان أبرزها يتعلق بتسريب البيانات واستخدام المنصة لبيانات المستخدمين للاستفادة منها، سواء ببيعها بشكل مباشر لشركات الطرف الثالث أو من خلال تقديمها على طبق من ذهب للمعلنين.