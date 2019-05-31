منها ”مايكروسوفت“ و“آبل“.. عمالقة التقنية يعترضون على رقابة المخابرات البريطانية للمستخدمين

اعترضت 47 شركة تقنية عالمية من بينها ”آبل“ و“مايكروسوفت“ و“غوغل“ و“واتس آب“، على مشروع القانون الذي تقدم به جهاز الاتصالات الحكومية البريطاني، والذي يطالب بضرورة تسهيل عملية التجسس على المحادثات الكتابية المشفرة.

وكانت الفكرة قد تم طرحها لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في سلسلة من المقالات من جانب بعض المسؤولين في الاستخبارات البريطانية، وكانت الفرضية في البداية تقول بأن أي محادثة نصية لا بد أن يكون جزءًا منها أحد أفراد الأجهزة الأمنية البريطانية، دون الكشف عن وجوده داخل المحادثة لأطرافها، وبالتالي يمكن متابعة المحادثة وقت كتابتها Real-Time .

ومع هذه الفرضية، فإن الجهات الأمنية ستكون جزءًا من أي محادثة تتم، حتى إن كانت مشفرة على خدمات مثل تليغرام وواتس آب، وبالتالي لن يكون هناك أية خصوصية للبريطانيين، والأسوأ من ذلك، هو أنهم لن يكونوا على دراية بأنهم مراقبين من البداية.

وصرّح القانوني Ian Levy، أحد مؤلفي المقالات الأصلية، بأن الفرضية الأولى كانت مجرد نقطة لبداية وفتح نقاش حولها، وبالتأكيد سيتم التحاور بشكل منفتح مع الموافقين على الفكرة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم التوصل لأفضل طريقة لتطبيقها.