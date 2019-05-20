يُدار بتقنية 5 جي.. الصين تفتتح أول مركز تجاري رقمي في العالم (صور)

افتتحت الصين في الحي المالي لمدينة شانغهاي، أول مركز تجاري رقمي في العالم، مجهزاً بالكامل بتقنية 5 جي المتطورة، ويُدار عبر أنظمة شركة هواوي الصينية.

ووفقاً لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، زوّد النظام الرقمي المول الفاخر المكون من 12 طابقاً، وبني على مساحة 140 ألف متر مربع، مع كاميرات للتعرف على الوجه، وإرشادات شخصية آلية تأخذ المتسوقين إلى العلامات التجارية المطلوبة لديهم، وربوت يرتب مشترياتهم، وينقلها إلى منازلهم.

كما ويقدم لهم أثناء تجوالهم داخله، نظارات ثلاثية الأبعاد تعمل عبر شبكة 5 جي، للحصول على إنترنت فائق السرعة، وتنزيل أفلام كاملةً على هواتفهم بغضون ثوان.

ويأتي إنشاء مركز التسوق الرقمي في الصين، في ظل القيود المتصاعدة والغير مسبوقة التي تواجهها شركة هواوي من الولايات المتحدة، وتسببت بمنعها من القيام بأعمال تجارية مع الشركات الأمريكية.

وفي آخر التطورات منعت شركة غوغل هواوي من استخدام برامجها عبر هواتفها.