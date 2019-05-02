جديد ”غوغل“.. أداة لحذف سجل الأماكن التي تواجدت فيها تلقائيًّا

أطلقت شركة ”غوغل“ ميزة أمنية جديدة، ستساعدك على مسح سجل تاريخ أماكن تواجدك تلقائيًّا بشكل مستمر، بالإضافة إلى البيانات الخاصة باستخدامك لخدماتها المختلفة من تطبيقات ومحرك بحثها، وذلك وفقًا لما نشرته الشركة في بيانٍ رسمي.

وتتيح الأداة الجديدة المتوافرة داخل إعدادات حسابك لدى ”غوغل“، القيام بالاختيار بين 3 اختيارات، الأول أن تقوم بمسح بياناتك بنفسك يدويًّا، والثاني أن يتم مسح بياناتك بشكل دوري تلقائيًّا بمرور 18 شهرًا، أما الخيار الثالث فهو خاص بمسح تلك البيانات تلقائيًّا بعد 3 أشهر فقط.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها اتخذت تلك الخطوة بناء على طلبات مستخدميها بحصولهم على المزيد من السيطرة على بياناتهم وفترة صلاحيتها وإتاحتها داخل خوادم تخزين الشركة، على الرغم من أن بقاء بيانات المستخدم لفترة أطول لدى ”غوغل“ تحسن من تجربتهم مع خدماتها.

يأتي ذلك كخطوة إيجابية تقوم بها ”غوغل“ في ظل العثرات الأمنية التي أعاقت مسار خصوصية المستخدمين طوال العام الماضي على مستوى الشبكات الاجتماعية، وعلى رأسها ما حدث من تسريب لبيانات مستخدمي ”فيسبوك”، واستخدام شركة ”كامبريدج أناليتكا“ لها دون علمهم، إلى جانب تسريب بيانات بضعة ملايين من مستخدمي شبكة ”غوغل بلس“ الاجتماعية العام الماضي، في محاولة من جانب ”غوغل“ لتحسين صورتها وموقفها من الحفاظ على خصوصية المستخدمين بشكل يضمن لهم راحة أكبر في التعامل مع خدماتها.