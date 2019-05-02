”غوغل كروم“ يوفر ”الوضع المظلم“ لأجهزة أندرويد

تتوفر ميزة ”الوضع المظلم“ لمتصفح ”غوغل كروم“ على أجهزة أندرويد، وذلك بفضل التحديث الأخير 74.0.3729.112، ومع ذلك لا توجد طريقة مباشرة لتمكين الوضع المظلم على ”كروم 74“ الجديد لنظام التشغيل أندرويد.

ولتمكين الوضع المظلم سيتعين على المستخدمين تنفيذ ذلك من خلال خاصية Chrome flags .

ما هو الوضع المظلم؟

الوضع المظلم ببساطة يغير الخلفية والعديد من عناصر التطبيقات المختلفة إلى اللون الرمادي الداكن والأسود.

وتشمل مزايا الوضع المظلم إمكانية قراءة محسّنة للنص وتباينًا أفضل وتقليل إجهاد العين، ويجب على أولئك الذين يحبون العمل في البيئات المظلمة أو في الظلام تمكين الوضع المظلم على أجهزتهم.

وفي الأشهر القليلة الماضية، حصلت العديد من التطبيقات مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك ماسنجر وأنظمة التشغيل (macOS Mojave) على دعم الوضع المظلم.

وإليكم كيفية تمكين هذه الميزة على أجهزة أندرويد:

يجب أن تفهم أن هذا الخيار لا يمكن الوصول إليه مباشرة، وبدلًا من ذلك، يتعين على المستخدمين تمكينه يدويًا من خلال Chrome flags، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية سيظهر خيار الوضع المظلم في الإعدادات.

1 – قم بكتابة ”chrome: // flags / # enable-android-night-mode“ في شريط العناوين في متصفح كروم.

2 – والآن ابحث عن وضع التشغيل ”Android Chrome UI Dark Mode“ .

3 – حدد تمكين Enabled .

4 – أعد تشغيل كروم وانتقل إلى الإعدادات ثم الوضع المظلم للتمكين أو التعطيل.

وبهذه الطريقة يمكنك تمكين الوضع المظلم على ”كروم“ لأنظمة التشغيل أندرويد، وإذا لم تظهر الميزة في إعدادات المتصفح استمر في تكرار العملية.

تجدر الإشارة إلى أن طرح الميزة سيحدث على مراحل، لذلك لن يتلقى جميع المستخدمين هذا التحديث على الفور.