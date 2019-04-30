ماسنجر 5 سيتيح لك خدمة جديدة.. تعرف إليها 

كشفت شركة فيسبوك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين F8 2019 عن اقتراب موعد وصول المنصة الموحدة التي تسمح للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض عبر ماسنجر وواتس اب وانستغرام دون الحاجة لفتح ثلاث تطبيقات منفصلة.

فقد أشارت مديرة قطاع المنتجات بماسنجر، آشا شارما، إلى أن المستخدمين من حقهم أن يتمكنوا من الاستمتاع بحرية التواصل مع بعضهم البعض عبر المنصات المختلفة تحت مظلة فيسبوك بسهولة.

وأكدت شارما أن تلك الميزة ستكون متاحة للمستخدمين على متن منصة ماسنجر في إصداره الخامس، والذي من المتوقع وصوله خلال هذا العام.

كما أوضحت مديرة ماسنجر أن الإصدار Messenger 5 سيتحلى بميزة التشفير الطرفي End-to-End Encryption والذي لطالما اشتهرت به منصة واتساب للتراسل، مما سيضيف طبقة حماية إضافية لمستخدمي الماسنجر من أفراد وشركات.

كما كشف فيسبوك عن قدوم مزايا جديدة للماسنجر الجديد مثل إمكانية إنشاء جلسات مشاهدة جماعية بميزة Watch Together والتي تتيح مشاهدة مقاطع فيديو والتواصل بمكالمات الفيديو داخل غرف دردشة في التطبيق، إلى جانب إثراء تبويب Friends بحيث يعرض المزيد من المحتوى المصور من صور وفيديوهات التي يشاركها أصدقاؤك عبر حساباتهم.