مارك زوكربيرغ يبتكر ”صندوق نوم“ لزوجته (صورة)

كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أنه بنى صندوقًا خشبيًا متوهجًا يساعد زوجته على النوم ليلًا، بعد اهتمامها بالأطفال.

ويصدر الاختراع – الذي يطلق عليه ”صندوق النوم“ – ضوءًا خافتًا بين الساعة السادسة صباحًا والسابعة صباحًا، ينبه زوجة زوكربيرغ على أن ابنتيهما الصغيرتين على وشك الاستيقاظ، دون الحاجة للتحقق من هاتفها.

وكتب زوكربيرغ، البالغ من العمر 34 عامًا، تعليقًا عبر حسابه في ”انستغرام“: ”أن تكوني أمًا فهو أمر صعب، ولأن لدينا أطفالًا، فإن بروسيلا عانت من صعوبة في النوم ليلًا“.

وأضاف: ”تستيقظ للتحقق من الوقت على هاتفها لمعرفة ما إذا كان الأطفال سيستيقظون قريبًا، وبعد ذلك لا تستطيع النوم مجددًا، ونظرًا لأن الصندوق لا يعرض الوقت، يمكن لتشان (زوجته) الآن أن تغفو دون قلق من النوم لفترة طويلة“.

وأكد الرئيس التنفيذي لفيسبوك، أن ”الضوء مرئي بما فيه الكفاية لإعلام زوجته بضرورة استيقاظها، وهو في ذات الوقت خافت بحيث لا يمكنه أن يوقظها في الوقت الذي تغط فيه بالنوم“.

وعلق مارك على اختراعه: ”كمهندس، فإن بناء جهاز لمساعدة شريكة حياتي على النوم بشكل أفضل هو أحد أفضل الطرق التي يمكنني التعبير بها عن حبي وامتناني“، مضيفًا: ”أبلغني مجموعة من الأصدقاء أنهم يرغبون في صندوق مشابه“.

وأكد الرئيس التنفيذي لفيسبوك أنه على استعداد لمشاركة فكرته في حال رغب أي رجل أعمال في تبنيها وبناء صناديق لجمهور أكبر.