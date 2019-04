مارك زوكربيرغ يبتكر ”صندوق نوم“ لزوجته (صورة)

View this post on Instagram

كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أنه بنى صندوقًا خشبيًا متوهجًا يساعد زوجته على النوم ليلًا، بعد اهتمامها بالأطفال. ويصدر الاختراع – الذي يطلق عليه "صندوق النوم" – ضوءًا خافتًا بين الساعة السادسة صباحًا والسابعة صباحًا، ينبه زوجة زوكربيرغ على أن ابنتيهما الصغيرتين على وشك الاستيقاظ، دون الحاجة للتحقق من هاتفها.