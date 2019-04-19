”واتساب“ يختبر غلق ميزة ”تصوير شاشة المحادثة“

يختبر تطبيق ”واتساب“ للتراسل الفوري، ميزة حرمان المستخدمين من التقاط صورة لمحادثاتهم ”Screenshot“، عندما يقومون بتفعيل ميزة حماية حساباتهم ببصمة أصابعهم بدلًا من كلمة المرور.

ونشر موقع ”WABetaINFO ”، تقريرًا حول الميزة الجديدة، يوضح أن ”واتساب يجرب غلق الميزة الجديدة على حسابات المستخدمين الذين سيعتمدون على بصمات أصابعهم لتأمين حساباتهم داخل التطبيق على هواتفهم بدلًا من الباسورد التقليدي، لكن ليس مفهومًا سبب ربط الأمرين ببعضهما حتى الآن“.

وتتوافر الميزة الجديدة في التحديث التجريبي 2.19.106 لهواتف أندرويد، الذي يحمل أيضًا تحديثات عديدة متعلقة بتصميم التطبيق.

ويحمل التحديث الجديد تقسيم الوجوه التعبيرية إلى ”إيموجيز“ و“ستيكرز“، بحيث يمكن البحث في ”الستيكرز“ إما بكلمة مفتاحية، أو بواسطة اختيار قسم من الأقسام المبوبة تحتها الملصقات التعبيرية.