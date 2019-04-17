”فيسبوك“ يضيف ميزات جديدة لكنها غامضة

لاحظ عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ في بريطانيا خلال اليومين الماضيين، خيارين جديدين في حساباتهم، حيث ظهر ببعض الحسابات زر ”محفظة رقمية digital wallet“ خصوصًا لدى مستخدمي تطبيق ”فيسبوك“ على أجهزة iOS.

ووفقًا لصحيفة ”مترو“ البريطانية، فإن زر ”محفظة رقمية digital wallet“ ظهر بحسابات عدد صغير من مستخدمي تطبيق فيسبوك، لكن ورغم ذلك قال بعض الأشخاص الذين رأوه إنه لا يعمل بشكل صحيح.

ومن المعروف أن شركة فيسبوك تطور نوعًا من العملات يسمى Facecoin، حيث تم الترحيب به باعتباره منافسًا لعملة Bitcoin إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستصبح عملة مشفرة أو خيار دفع مباشر مثل خدمة ”أبل باي“ أو البطاقة الائتمانية ”أبل كارد“.

كما ظهر بالتطبيق (فيسبوك) أيضًا زر آخر يحمل اسم ”Admin Panel“، حيث اكتشف هذه الميزات الجديدة ”مات نافارا“، المعروف باطلاعه على أحدث التطورات في ”فيسبوك“.

وعرض ”نافارا“ لقطة شاشة لهذين الخيارين عبر حسابه على ”تويتر“ وكتب: ”يحتوي فيسبوك على علامة التبويب Digital Wallet وAdmin Panel“ تظهر على أجهزة iOS في المملكة المتحدة؟“، لكن ليس من الواضح ما تقوم به أي من هاتين الميزتين.

وقال متابعو ”نافارا“ إن خيار المحفظة Digital Wallet لم يعمل بشكل صحيح حتى الآن بينما وجههم خيار Admin Panel إلى صفحة الألعاب.

ويعمل ”فيسبوك“ على تطويرات ضخمة حاليًا، ويعمل ضمن خطة لدمج ماسنجر مع إنستغرام وواتساب، وهو قرار قد يغير عالم الشبكات الاجتماعية إلى الأبد.