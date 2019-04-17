”أبل“ تحافظ على صدارة قطاع الهواتف الذكية المتميزة في 2018

لا يزال آيفون هو الهاتف الذكي المفضل بين المستهلكين المميزين، وذلك وفقًا لأحدث البيانات من شركة أبحاث السوق ”Counterpoint Research“، حيث استحوذت شركة أبل على حصة سوقية بلغت 51% في قطاع الهواتف الذكية المتطورة في عام 2018.

وجاءت شركة سامسونغ في المرتبة الثانية بحصة سوقية 22% تليها شركة هواوي بنسبة 10%، والمثير للدهشة أن شركة أوبو (التي حصلت على نسبة 6%) وشركة ون بلس وقد حصلت على نسبة 2% تمكنتا من احتلال المركزين الرابع والخامس في قطاع الهواتف الذكية المتميزة.

وفي حين حافظت شركة أبل على تصدرها لقطاع الهواتف الذكية المتميزة في عام 2018، فإن حصتها في السوق انخفضت إلى 51% مقارنة بنسبة 58% في العام السابق له، وشهدت شركة سامسونغ انخفاضًا أيضًا في هذا القطاع لكنه كان أقل حدة مقارنةً بشركة أبل، وفي الوقت نفسه شهدت شركات مثل ”هواوي“ و“أوبو“ و“ون بلس“ نمواً قوياً في قطاع الهواتف الذكية المتميزة في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن يُعزى نمو هواوي إلى نجاح هواتفها ”P20″ و“P20 Pro“ التي حققت نجاحاً كبيراً في الصين وأوروبا، وشهدت شركة“ أوبو“ أيضًا ارتفاع حصتها في السوق إلى 6%؛ بسبب تركيزها المتزايد على أوروبا، ولا يزال هاتف أوبو هو أفضل لاعب في الصين.

ويتنافس الآن ما يصل إلى 40 شركة في قطاع الهواتف الذكية المتميزة على مستوى العالم، وتستحوذ كل من ”أبل وسامسونغ وهواوي وأوبو وون بلس“، التي تمثل أفضل هذه الشركات، على حوالي 90٪ من شحنات الهواتف الذكية.