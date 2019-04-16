”إنستغرام“ يوسع حملته ضد الحرس الثوري الإيراني بعد تصنيفه رسميًا منظمة إرهابية

وسع موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، حملته ضد الصفحات والحسابات التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعد إعلان واشنطن تصنيفه رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية.

وبعدما أقدمت الشبكة الاجتماعية، في وقت سابق من اليوم، على غلق الحساب الرسمي لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، قامت الشبكة بحجب الحساب الرسمي للحرس الثوري.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إنّ ”إنستغرام أقدم على حجب الحساب الرسمي للحرس الثوري كما حجبت الصفحة الرسمية لقائد الحرس اللواء محمد علي جعفري وحساب اللواء (محمد باقري) رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وهو جنرال سابق في الحرس الثوري“.

وأضافت في تقرير لها، أنّه ”تم حجب الصفحة الرسمية لقائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، وحساب مسؤول قسم ”الرصيد الإنساني“ في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية موسى كمالي، ومحمد باقر قاليباف القائد السابق للحرس الثوري والقيادي في التيار الأصولي المتشدد، وعزت الله ضرغامي الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الإثنين الماضي، وضع الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة.

من جانبه، علق الصحفي المقرب من الحرس الثوري ”مهدي محمدي“، على الحجب الذي نفذته شبكة إنستغرام ضد الحرس الثوري، وقال: ”لقد حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم بشأن كيفية الاستيلاء على البنية التحتية للرأي العام في البلاد، وفي الأزمات الأكبر“.