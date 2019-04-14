”خرائط غوغل“ تضيف ميزة جديدة توفر الكثير من الوقت (صورة)

يبدو أن ”خرائط غوغل“ – وهي تطبيق التنقل الأكثر استخدامًا في العالم – سوف تتلقى ميزة جديدة وفعالة قريبًا.

فقد تمكنت خدمة الخرائط بشركة التكنولوجيا العملاقة من إخطار المستخدمين بالاختناقات المرورية، واقتراح طرق بديلة، ولكن يبدو الآن أن ”غوغل“ تختلس ميزة من أحد أكبر منافسيها، وهو تطبيق ”ويز Waze“.

وتسمح ميزة“Slowdowns“ الجديدة للمستخدمين بإبلاغ ”غوغل“ مباشرة بالاختناقات المرورية.

وقد يبدو هذا الأمر هينًا أو حتى مألوفًا، ولكن وفقًا لموقع 9to5Google، هناك اختلاف كبير جدًا بين هذه الميزة وغيرها القائمة بالفعل.

ويقول الموقع: ”من الناحية الفنية، تمكنت خدمة خرائط غوغل من الإبلاغ عن اختناقات مرورية منذ فترة طويلة، حيث يقوم التطبيق ببساطة بسحب البيانات من السائقين الآخرين الموجودين في المنطقة لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة على الطريق، ولكن يستغرق الأمر الكثير من الوقت لجمع هذه البيانات، ويمكن بعد ذلك تحليل هذه البيانات وإرسالها إلى مستخدمين آخرين لإعلامهم بظروف حركة المرور حتى يتمكنوا من تغيير المسار إذا لزم الأمر.

وتتضمن خيارات الإبلاغ في الميزة الجديدة حالة حركة المرور أو وقوع تصادم أو فخ السرعة، ويتم كل ذلك عبر نافذة منبثقة صغيرة تظهر في أسفل شاشة الخريطة، والتي يمكنك مشاهدتها في الصورة المرفقة.

ويتغير اسم الميزة استنادًا إلى موقعك أيضًا، فبينما تُعرف باسم ”تباطؤ slowdowns“ بالخارج، ستعرف الميزة في المملكة المتحدة باسم ”ازدحام Congestion“.

وقد يتم طرح هذه الميزة الجديدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، لذلك عليك متابعة تطبيق الخرائط لمعرفة التحديثات.

وهذه الميزة تعتبر مكافأة جيدة لمستخدمي خرائط ”غوغل“، وتوضح كذلك أن الشركة لا تهمل منتجاتها الكثيرة.