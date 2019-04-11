”غوغل“ يحتفل بأول صورة في التاريخ للثقب الأسود (فيديو وصور)

احتفل محرك البحث الأشهر عالميًا ”غوغل”، بظهور أول صورة في التاريخ للثقب الأسود، بتغيير واجهته الرئيسية برسوم متحركة شبيهة بصورة الثقب الأسود.

وتصدرت كلمة ”الثقب الأسود“ محركات البحث في غوغل، بسبب الفضول الكبير لدى الكثيرين لمعرفة المزيد عن هذا الإنجاز الذي وصفه العالم بـ“الإنجاز الخارق في علم الفيزياء“.

وتمكن علماء الفيزياء من التقاط أول صورة في التاريخ للثقب الأسود الذي يقع في مجرة بعيدة باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب.

وتبلغ مساحة الثقب الأسود 40 مليار كيلومتر، أي 3 أضعاف حجم الأرض، وقد شبهه العلماء بـ ”الوحش“، ويبعد 500 كوادريليون كيلومتر عن الأرض ”كوادريليون= مليون ترليون“، واشترك في تصويره شبكة من 8 تلسكوبات في جميع أنحاء العالم.

والصورة الحقيقية التي تم الإعلان عنها للثقب الأسود، جاءت من قبل شبكة تلسكوب ”إيفينت هوريزون“، وتظهر فيها بقعة مظلمة أمام حلقة تضيء بشكل خافت، وعُرضت لأول مرة خلال 6 مؤتمرات صحفية متزامنة تمت مساء أمس الأربعاء.

ويعد ”الثقب الأسود“ منطقة في الفضاء ذات كثافة مهولة تفوق مليون كتلة شمسية، وتصل الجاذبية فيها إلى مقدار لا يستطيع الضوء الإفلات منها، ولهذا تسمى ثقبًا أسود.

وينشأ الثقب الأسود عندما ينتهي عمر أحد النجوم البالغة الأكبر ”حجمًا“ وينتهي وقوده، فينفجر وينهار على نفسه، ويتحول النجم من سحابة كبيرة عظيمة إلى تجمع صغير محدود جدًا للمادة المكثفة، ويعمل ذلك التجمع المادي المركز على جذب كل ما حوله من جسيمات أو أي مادة أخرى، وحتى فوتونات الضوء لا تفلت منه بسبب جاذبيته الخارقة، فالثقب الأسود لا ينبعث منه ضوء.