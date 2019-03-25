قبل إعلان خدمة ”أبل“.. ”يوتيوب“ تلغي خططها لإنتاج محتوى ترفيهي جديد

كشف تقرير جديد، عن أن منصة الفيديوهات العملاقة ”يوتيوب“ تراجعت عن إطلاق سلسلتين من المحتوى هما مسلسل الخيال العلمي المرعب Origin وكذلك الكوميدي Overthinking، حيث إن ذلك ”يختلف تمامًا مع اتجاه عملاق الفيديوهات.

ووفق التقرير، الذي نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية، فإن ”يوتيوب“ قرر التراجع عن خوض منافسة سوق البث المدفوع للمحتوى، والذي أوشك على الازدحام بدخول لاعبين جدد مثل أبل وديزني، في الوقت الذي يوجد فيه لاعبون عمالقة بالفعل مثل نيتفلكس، والتي تضع 12 مليار دولار كميزانية لإنتاج المحتوى المميز، وHulu.

وأعلن رئيس قطاع الأعمال بيوتيوب، روبيرت كينسل، في نوفمبر الماضي أن مجموعة من محتوى خدمتها الحصرية YouTube Originals ستصبح متاحة مجانًا لمستخدمي المنصة الحمراء قريبًا، مثل أفلام The Tinning وViper Club، وكذلك برامج تلفزيون الواقع لصناع محتوى اليوتيوب المشاهير PewDiePie وPrank Academy، إلى جانب الأفلام الوثائقية BTS Burn the Stage وAriana Grande: Dangerous Woman Diaries، إلى جانب الإصدار الجديد من فيلم Karate Kid.

يذكر أن شركة ”آبل“ ستطلق خلال ساعات خدمتها لبث المحتوى الجديدة خلال حفلها It’s ShowTime، ومن المتوقع أن تقدم محتوى أصليًا من إنتاجها وكذلك محتوى من شبكات أخرى مثل HBO وStarz، وذلك بمقابل شهري 10 دولارات مقابل مشاهدة محتوى قادم من شركة واحدة.