هل ينجح العلماء في زراعة ”عقل غوغل“ داخل رأس الإنسان؟

كشف خبير في مجال الذكاء الاصطناعي أنه من المتوقع أن تتم زراعة تكنولوجية بما يُعرف باسم ”عقل غوغل”، داخل عقل الإنسان خلال الـ20 عامًا المقبلة، الأمر الذي قد يشكل نهاية لعصر التعليم التقليدي.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ Fountech.ai “ نيكولاس كايرينوس، أنه عند زراعة ”عقل غوغل“ سيتمكن أي شخص من تعلم أي شيء بشكل فوري.

وأشار في مقابلة مع صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، إلى أن ”تلك التكنولوجيا بإمكانها تحسين حياة الإنسان، تغيير طريقة تعليمه للأشياء بشكل كامل“.

وأوضح أنه كان يعمل على أحد مشاريع الذكاء الاصطناعي المخصصة للتعليم، ويعتقد أنه خلال العقدين المقبلين سيتم الوصول إلى الشكل النهائي لهذه التقنية“.

وأضاف الخبير الذي أمضى 20 عامًا يعمل مع الشركات المبتدئة، أن“غوغل“ سيكون داخل رأس الإنسان، مؤكدًا أن الأمر سيكون بمثابة وجود مساعد ذكي جدًا بالداخل، يفكر تقريبًا بنفس طريقة المستخدم.

وأكد أن أي شخص يتراوح عمره بين الـ8 أعوام والـ80 عامًا سيكون قادرًا على تعلم أي شيء بشكل سريع جدًا.

ووفقًا لموقع ”Fountech“، فإن الأمر يبدو غريبًا، إلا أن الفكرة الأساسية وراء مصطلح الذكاء الاصطناعي هي قدرة الكمبيوتر أو الآلة على التفكير والتعلم وتقليد السلوك البشري.