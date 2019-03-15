وصول 3 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

وصل 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الجمعة، على متن مركبة ”سويوز“ روسية بعد 5 أشهر على فشل صاروخ ينقل رائدين.

وأقلع الصاروخ من دون أي حادث من قاعدة ”بايكونور“ في كازاخستان، والتحم بمحطة الفضاء الدولية بعد أقل من 6 ساعات على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر عند الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش بتأخر دقائق معدودة.

ونقلت المركبة، رواد الفضاء الروسي اليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ ومواطنته كريستينا هاموك كوخ (40 عامًا).

وكان يفترض بهايغ (43 عامًا) واوفتشينين (47 عامًا) أن يباشرا في 11 تشرين الأول/أكتوبر مهمة من 6 أشهر في المحطة، إلا أن خللًا طرأ على صاروخ ”سويوز“ بعد دقائق على إقلاعه أرغمهما على العودة اضطراريًا إلى الأرض، في أول فشل يسجل على صعيد رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

وبعد فترة تعليق للرحلات أقلع صاروخ ”سويوز“ في كانون الأول/ديسمبر حاملًا 3 رواد إلى الفضاء.