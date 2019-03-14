”فيسبوك“ تكشف عن السبب الحقيقي وراء توقف خدماتها

كشفت شركة ”فيسبوك“ السبب الحقيقي وراء انقطاع خدماتها المختلفة لمدة تقريبًا 24 ساعة، منذُ يوم الأربعاء، وحتى مساء اليوم الخميس، وهو تعديلات في إعدادات خوادم الخدمات نفسها.

وأوضحت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنها تعتذر عن تعطل خدماتها، مؤكدةً أن المشكلة كانت تكمن في تغيير خاصة بعملية ضبط وإعداد خوادمها.

وكانت شركة ”فيسبوك“ قد عانت من انقطاع دام قرابة يوم كامل وعدم استقرار لخدماته، مثل شركات التواصل الاجتماعي الأخرى، ”واتس آب“ و“إنستغرام“ و“ماسنجر“، ما أدى إلى حالة عامة من الاستياء لدى المستخدمين.