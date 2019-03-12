”أبل“ تعلن موعد حفل منتجاتها الأول في 2019

أرسلت شركة ”أبل”، دعوات حفلها الأول للصحفيين والإعلاميين، الذي سيقام في 25 من الشهر الجاري، على مسرح ”ستيڤ جوبز“ بمقر الشركة المميز Apple Park.

ويعكس شعار الحفل الجديد، ”It’s Show Time“، الذي تصدر وجه الدعوة، خدمات جديدة خاصة ببث المحتوى المصور وخدمة إخبارية جديدة Apple News.

ووفقًا للتقارير، فإن الحفل سيشهد تدشين خدمة إخبارية جديدة مدفوعة باشتراك شهري أو سنوي داخل خدمة Apple News، بحيث يمكنك الاستمتاع بها وبموضوعاتها الفريدة مقابل 9.99 دولار.

Apple Event, March 25, 2019. 10am PDT. Steve Jobs Theater, Cupertino California. It’s show time! pic.twitter.com/b0IhYj7GHs — Rene Ritchie (@reneritchie) March 11, 2019

وتعيش ”أبل“ حالة من النقاش الحاد مع المواقع الإخبارية، حيث إن الشركة الأمريكية تحاول الحصول على نسبة 50% من عائد اشتراكات المستخدمين لدى الصحف الإخبارية، في حين يعترض أصحاب المواقع ذات الاعتماد الكبير في دخلها على الاشتراكات الدورية بخدماتها الإخبارية، على ذلك، لأنهم غير مضطرين للموافقة على ذلك.

وهناك العشرات من النجوم الذين أكدت التقارير، على تعاونهم مع ”أبل“ في تطوير محتواها، مثل الممثلة جينيڤر أنيستون وستيڤ كاريل وستيفين جارنر، وغيرهم ممن سيتواجد في الحفل