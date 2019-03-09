”واتس اب“ تحظر مستخدمي الإصدارات غير الرسمية من تطبيقها

بدأت شركة ”واتس اب“ بحظر ”مؤقت“ للمستخدمين الذين يعتمدون على إصدارات غير رسمية من التطبيق.

ونشرت ”واتس اب“ تحديثًا جديدًا للأسئلة الشائعة على موقع الشركة، حيث وضعت خطوات تفصيلية للمستخدمين للانتقال من التطبيقات غير الرسمية مثل GB WhatsApp وWhatsApp Plus إلى تطبيق أندرويد الرسمي حتى يتمكنوا من استعادة حساباتهم.

وقامت شركة ”واتس اب“ بإدراج الخطوات بالتفصيل، وفقًا لتغريدات حساب WABetaInfo ، الذي ينشر بانتظام معلومات حول الميزات القادمة لواتساب والتي تكون دقيقة في معظمها.

وقالت ”واتس اب“ إنه من المهم إزالة التطبيقات غير الرسمية لأن الشركة لا تستطيع التحقق من الإجراءات الأمنية الخاصة بها.

وتتعامل ”واتس اب“ بجدية مع تطبيقات الطرف الثالث غير الرسمية التي تدعي منح حق الوصول إلى خدمة المراسلة.

وقال متحدث باسم ”واتس اب“، في بيان، إن ”الشركة تهتم بسلامة المستخدمين، ولحماية خصوصية وأمان حساباتهم نوصيهم بشدة بتنزيل واتساب فقط من متاجر التطبيقات الرسمية أو من موقعنا على الويب“.

فيما قالت صحيفة ”انديان اكسبريس“: ”أعطتنا واتساب رابطًا لصفحة الأسئلة الشائعة والتي أدرجت فيها تفاصيل حول الحسابات المحظورة مؤقتًا وكيفية إصلاح المشكلة“.

ووفقًا لما ورد بالصفحة، قد يتلقى المستخدم رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابه ”محظور مؤقتًا“، وهذا يعني أن المستخدم يعمل على إصدار غير مدعوم من ”واتس اب“.

وقد يكون حظر المستخدمين لأسباب متعددة مثل انتهاك شروط ”واتس اب“ وإرسال رسائل أو محتوى غير مرغوب فيه، كما تقول ”واتس اب“ إن هذه الإصدارات غير الرسمية من التطبيق تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.