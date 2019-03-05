”غوغل“ تُطور أداة جديدة تسهل اكتشاف هجمات ”الهاكرز“

كشفت شركة ”Chronicle“ الأمنية، المملوكة لشركة ”غوغل“ عن تطوير أداة برمجية جديدة باسم ”BackStory، تُساعد الشركات على حماية أنظمتها وشبكاتها الإلكترونية الذكية.

وأشار مدير الأمن المعلوماتي في الشركة مايك وياكيك، إلى أن فكرة الأداة الجديدة كانت نتيجة الرغبة في ابتكار أساليب أمنية جديدة تقوم على تقنيات ”غوغل“ المتطورة للحماية؛ بهدف تقديمها للشركات في صورة وسائل آمنة لحماية ووقاية أنظمتهم وقواعد بياناتهم من هجمات الاختراق.

وتعتمد فكرة ”باك ستوري“ الجديدة على تخزين وتحليل كافة البيانات التي تجري على شبكات عملاء ”كرونايكل“ الإلكترونية، بحيث يكون من السهل فهم طبيعة التهديدات والأخطار الإلكترونية الأمنية التي قد تتعرض لها شبكات شركاتهم.

وفي نفس السياق، أعلن ستيفن جيلين، أحد مؤسسي شركة كرونايكل، أن شركة ”غوغل“ لن تتمكن من الوصول إلى أي بيانات يتم جمعها من العملاء مستخدمي ”باك ستوري“.