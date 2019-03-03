”فيسبوك ماسنجر“ يضيف ”الوضع المظلم“ المخفي قبل إطلاق ”iOS 13“

أضاف ”فيسبوك“ إعدادًا ”مخفيًا“ في تطبيق ”فيسبوك ماسنجر“ يسمح لك بتشغيل وإيقاف الوضع المظلم Dark Mode.

كيفية تشغيل الوضع المظلم في فيسبوك ماسنجر:

1- أرسل فقط رمز ”الهلال“ لأي شخص (أو حتى لنفسك).

2- اضغط على رمز الهلال في الدردشة بعد إرسالها.

3- ستظهر نافذة منبثقة تقول إنك وجدت الوضع المظلم.

4- اذهب إلى الإعدادات وسوف تراه هناك.

5- يجب إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله قبل النقر على رمز الهلال لكي يعمل.

ويبدو أن فيس بوك يختبر الوضع المظلم بشكل محدود نظراً لإبلاغ بعض المستخدمين بأنهم شاهدوا هذا الوضع من قبل، وتعمل الطريقة السرية لتمكين الوضع المظلم في كل من أجهزة أندرويد و iOS.

وقد ظهرت شائعات على نطاق واسع بأن شركة آبل ستضيف الوضع المظلم في نظام iOS 13 الجديد المتوقع أن يظهر لأول مرة في مؤتمر أبل السنوى للمطورين WWDC 2019.