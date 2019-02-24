85% من إضافات ”كروم“ لا تحافظ على خصوصيتك

كشفت دراسة جديدة، أجرتها هيئة بحثية، أن نسبة 85% من التطبيقات والإضافات المتاحة على متن متجر كروم الإلكتروني، لا تهتم بوضع سياسات خصوصية واضحة، وبالتالي يحق لمطوري تلك التطبيقات أن يفعلوا ما يحلو لهم ببياناتك بموافقتك الكاملة.

ووفقًا لما نشره موقع إنغادغيت التقني، فإن الدراسة اعتمدت على تحليل حوالي 120 ألف تطبيق، وإضافة برمجية داخل متجر غوغل، وقد خرجت بنتيجة أن 35% منها يمكنه قراءة البيانات والمعلومات المتوفرة على المواقع التي تقوم بزيارتها، إلى جانب أن 32% منها يستخدم العديد من المكتبات البرمجية من مصادر الطرف الثالث، والمعروف بأن معظمها مصابٌ بثغرات أمنية خطيرة، و77% من تلك التطبيقات ليست لديها سياسة خصوصية على الإطلاق.

وفي بيانٍ رسمي، كشفت الهيئة أن المستخدمين يقومون بالموافقة على جميع الشروط والسياسات، التي يتم إظهارها أمامهم، قبل تثبيت أي من تلك التطبيقات أو الإضافة على متصفحهم كروم دون قراءتها بأي شكل من أشكال العناية، وبالتالي فإنهم يسلمون بياناتهم وخصوصيتهم للمطورين على طبق من ذهب، ليتعاملوا بها كما يشاءون.

وتحاول شركة غوغل باستمرار أن تقوم بتطوير حماية متصفحها من خلال، حظر إمكانية تثبيت إضافات من خارج متجرها الرسمي، ولكن الدراسة كشفت أن هناك المزيد للقيام به داخل المتجر نفسه.