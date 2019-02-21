”تويتر“ يختبر نسخة مبسطة من التطبيق لتقليل خسائره

طورت شركة ”تويتر“ نسخة مبسطة من تطبيقها لتقليل خسائرها من العملاء، الذين يتركون التطبيق لصعوبته.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تستعد منصة التواصل الاجتماعي لإطلاق النسخة الجديدة المبسطة واختبارها على المستخدمين المتقدمين للمساهمة في الاختيار، الذين سيقدمون تعليقاتهم بشأن النسخة الجديدة.

وتعتبر هذه هي أحدث مبادرة في خطة الرئيس التنفيذي، جاك دورسي، لتحسين المحادثة العامة على الموقع وجعلها أكثر سهولة للمستخدمين الجدد.

وستتضمن النسخة الجديدة ميزات تجريبية مثل التصميم الجديد للردود على التغريدات، بما في ذلك ردود منبثقة تشبه الفقاعات التي تظهر في تطبيقات المراسلة.

وتشمل الميزات الأخرى التي سيتم اختبارها، نظام الترميز اللوني على الردود للتمييز بين ردود المتابعين وغير المتابعين.

وقد تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر لمزيد من التدقيق في السنوات الأخيرة؛ بسبب تعاملها مع المحتوى المسيء والمضر الذي يظهر على منصاتها.

كما كافح تويتر في زيادة قاعدة مستخدميه على طريقة فيسبوك، والتي شملت اعتراف المديرين التنفيذيين بأن الموقع ”مربك جدًا“ ويصعب على المستخدمين الجدد فهمه.