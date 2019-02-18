لجنة برلمانية بريطانية تصف مؤسس فيسبوك بأنه يتصرف بـ“قلة احترام“

وصفت لجنة برلمانية بريطانية، مدير عام شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بأنه تصرف بـ“قلة احترام“ عندما اعتذر عن المثول، شخصيًا، أمامها وأمام اللجنة الدولية العليا؛ ليشرح دور شركته في تسريب معلومات طالت عشرات الملايين من مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي.

وقال موقع ”بيزنيس انسايدر“، إن هذا الوصف لرئيس ومؤسس فيسبوك، جاء في تقرير نشرته اليوم الإثنين ”لجنة الشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية“ بالبرلمان البريطاني، عرضت فيه نتيجة تحقيقات استمرت 18 شهرًا، بشأن ما اسمته عمليات ”فبركة المعلومات“ واستمعت فيه إلى 73 شاهدًا.

وأضافت انسايدر، أن تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية، يطالب بإجراءات تنظيمية ضرورية لأنشطة فيسبوك، وكذلك ”توبيخ“ زوكربيرغ على تصرفه بعدم الامتثال والإدلاء بشهادته.

وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية، طلبت حضور زوكربيرغ، شخصيًا للشهادة في مجموعة اتهامات طالت فيسبوك، ومنها بيع معلومات عن حوالي 50 مليونًا من مستخدميها، إلى شركة ”كامبريدج أنالاتيكا“ لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام 2016.

لكن زوكربيرغ لم يحضر للشهادة، وبعث مندوبًا عنه، في تصرف وصفته اللجنة البريطانية بأن ”مُهين ويفتقر للاحترام“.