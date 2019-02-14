تحديث لـ“واتساب“ يأتي بمزايا عديدة لمستخدمي أجهزة أندرويد

كشف إصدار تجريبي لتطبيق واتس اب على ”أندرويد“ عن قائمة إعدادات جديدة تجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة.

فبعد توفير واتساب لتقنية بصمة الإصبع والتعرف على الوجه لمستخدمي نظام التشغيل iOS، يجلب التطبيق قائمة إعدادات جديدة لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، كما يجلب التحديث الأخير رموزًا جديدة لمجموعة متنوعة من الأدوات وستكون هناك المزيد من المعلومات تحت كل خيار.

ويهدف التحديث إلى تسهيل التنقل في قائمة الإعدادات، وهو متاح فقط الآن لمن يختبرون هذا الإصدار التجريبي، ومن المرجح أن يتوفر الإصدار الجديد قريبًا لجميع المستخدمين.

وفي التحديث الجديد، سيؤدي النقر على أي خيار فرعي ضمن أقسام قائمة الإعدادات الأساسية إلى تقديم تفاصيل حول وظيفة هذا الخيار المحدد، وستتم أيضًا إضافة رموز ومعلومات مخصصة لكل خيار.

وعلى سبيل المثال، ضمن قسم ”الحسابات“ Accounts ستكون هناك رموز مخصصة لـ ”الخصوصية“ و ”الأمان“ و ”التحقق بخطوتين“ و ”تغيير الرقم“ و“طلب معلومات الحساب“ و“حذف حسابي“، وسيؤدي النقر على أي من هذه الخيارات إلى كشف معلومات عنها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعرض خيارات القائمة الأساسية ضمن الإعدادات Settings الأقسام الفرعية التي لديها، وهذا سيجعل التنقل عبر قائمة الإعدادات أمرًا سهلاً للغاية.

ويوفر التحديث الجديد أيضًا مظهرًا وأسلوبًا جديدًا لـ“استخدام الشبكة“، فبينما يعرض الإصدار الحالي من واتس اب فقط الرسائل المرسلة والرسائل المستلمة والبيانات التي تم استهلاكها والمكالمات وملفات الوسائط وغيرها، فإن الواجهة الجديدة ستعرض حالة استخدام الذاكرة مع تفاصيل مثل التاريخ والوقت وكذلك إجمالي البيانات المرسلة والمستلمة من المستخدمين، وهذا يشبه إلى حد كبير واجهة ”استخدام البيانات“ في قائمة إعدادات أندرويد.