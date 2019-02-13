انخفاض مفاجئ في أعداد المتابعين على انستغرام.. وهذا هو السبب

كشفت شركة إنستغرام عن اتخاذها إجراءات صارمة بشأن الحسابات المزيفة، حيث يتم حذفها بمجرد التأكد من أنها غير حقيقية أو أنها لم تستخدم أبدًا منذ فترة طويلة.

ولاحظ مستخدمو الخدمة حول العالم أن أعداد متابعيها تناقص بشكل مفاجئ، حتى أن بعض المستخدمين خسروا ما يصل الى 32 ألف متابع دفعة واحدة بعد الإجراءات الجديدة.

ونشر المستخدمون على ”تويتر“ تغريداتهم الغاضبة حول القرارات الجديدة من جانب ”إنستغرام“ والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل مفاجئ.

وكانت شركة إنستغرام أعلنت العام الماضي أنها تشن حملات دورية على كافة الحسابات المزيفة، وكان أحدثها نهاية 2018 عندما أرسلت إشارات للمستخدمين تطالبهم بضرورة تحديث وتأمين حساباتهم، وذلك للتأكد من مدى كون تلك الحسابات لمستخدمين حقيقين، وبالتالي تم فورًا هذا الأسبوع حذف كافة الحسابات التي لم تستجب لطلب الخدمة.