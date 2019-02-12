روسيا تجهز لقطع الإنترنت عن سكانها في تجربة فريدة من نوعها

تجهز الحكومة الروسية اختبارًا جديدًا لفصل مستخدمي الإنترنت داخل حدودها تمامًا عن شبكة الإنترنت الدولية، في محاولة من جانبها لتجربة استمرار اتصال مستخدميها بشبكة إنترنت خاصة بها وتتم إدارتها بأيديها فقط.

ووفقًا لما نشره موقع ”تيك كرانش“ التقني، فإن الحكومة الروسية وضعت خطة تحمل اسم البرنامج الاقتصاد الرقمي المحلي Digital Economy National Program العام الماضي، والتي تعتمد على جعل مقدمي خدمات الإنترنت داخل روسيا قادرين على العمل والاتصال بشبكة إنترنت دون الحاجة إلى الاتصال بالشبكة الدولية، وذلك عبر الاعتماد على إنشاء نسخة خاصة من نظام أسماء النطاقات الدولية DNS، بحيث يمكن للمستخدمين الروس الاتصال بشبكة الإنترنت المحلية المدارة بواسطة العيون الروسية.

ترجع خطة الحكومة الروسية إلى استعدادات من جانبها لأي محاولات اختراق من جانب أعدائها على شبكة الإنترنت ومنشآتها الحيوية، كما قد يكون السبب هو إحكام قبضتها أكثر على الحرية الإلكترونية للمستخدمين داخل حدودها، والسيطرة الكاملة على كل ما يتم تداوله ونشره على الشبكة.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد إجراء الاختبار، إلا أنه من المتوقع أن يكون الأول من أبريل هو آخر موعد، حيث سيكون اليوم الأخير المتاح للمشرعين ورجال القانون لتقديم التشريعات القانونية لتطبيق البرنامج الجديد.