مساعد “غوغل” الذكي سيجعلك تفهم أي لغة بسهولة (فيديو)

أطلقت شركة “غوغل” تحديثًا جديدًا لمساعدها الشخصي Assistant يسمح له أن يتحول إلى مترجمك الشخصي، بحيث إنك عندما تتحدث إلى شخص ينطق بلغة لا تفهمها، فسيكون عليك فقط أن تشغل مساعد غوغل بحيث يقوم بالترجمة بين لغتيكما أولاً بأول.

وتوفر الميزة الجديدة حاليًا، حتى الآن، الترجمة بين 26 لغة عالمية، وهي متاحة على أجهزة المساعدة المنزلية Google Home وكذلك الشاشات الذكية Smart Displays، وبالتأكيد ستصل الهواتف الذكية قريبًا، وفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني.

وكي تتمكن من الاستمتاع بالميزة الجديدة، سيكون عليك استدعاء مساعد غوغل الذكي وتطلب منه المساعدة لتحدث لغة معينة، وعندما يبدأ “أسيستانت” في الترجمة بصوت مسموع، سيقوم كذلك بعرض الكلام المترجم على الشاشة، وذلك في حالة الشاشات الذكية العاملة بـ “أسيستانت”.