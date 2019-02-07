تسريب يكشف تفاصيل نظارة VR جديدة من فيسبوك

كشف تحديث جديد لتطبيق Oculus PC للأجهزة الحاسوبية، النقاب عن أسرار جديدة متعلقة بنظارة واقع افتراضي جديدة تحمل اسم Rift S، والتي من المتوقع أن تحمل نظام تصوير جديدًا للتتبع، بحيث لا يحتاج المستخدم إلى أي كاميرات خارجية لتتابع حركة جسمه في الواقع الحقيقي، ومن ثم تعيد بثها من جديد إلى داخل النظارة أمام عينيه.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج التقني”، فإن الكود البرمجي أوضح أن النظارة القادمة ستحمل كاميرات متضمنة في هيكلها الخارجي، بحيث تتمكن بمساعدة بقية مستشعرات الحركة من التقاط ورصد جميع حركات جسمك ورأسك، ليتم توظيفها داخل البيئة الافتراضية التي تتحرك بداخلها أمام عينيك، وذلك سيوفر أموالًا طائلة عليك كنت ستنفقها لشراء نظام تصوير منفصل في صورة كاميرا تتابع تحركاتك.

ويتوافق ذلك مع تقرير نشره موقع “تيك كرانش” العام الماضي، حول قيام شركة “أوكيلوس”، المملوكة لفيسبوك، بتضمين نظام تتبع داخلي خارجي Inside-Out Tracking بحيث يتم تصوير حركة جسمك بدقة بشكل ثلاثي الأبعاد داخل البيئة الافتراضية التي تتحرك فيها، وهو ما كانت تعد به أيضًا شركة HTC.

ولكن التحديث الجديد لا يعني أن نظارة فيسبوك المقبلة ستكون لاسلكية بشكل كامل، حيث سيكون عليك توصيل النظارة بجهاز كمبيوتر أو وحدة معالجة خارجية لتحليل ومعالجة الرسومات فتحصل على تجربة سلسة وسريعة.