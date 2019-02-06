ميزة جديدة في “ماسنجر” تسمح لك بمسح الرسالة قبل أن يقرأها الطرف الآخر

أعلنت شركة فيس بوك عن تقديم ميزة جديدة لتطبيقها للتراسل الفوري ماسنجر وهي متعلقة بإمكانية مسح الرسائل المرسلة في محادثة فردية أو جماعية خلال 10 دقائق بحد أقصى من إرسالها، بحيث لا يكون الأطراف الأخرى قد تمكنوا من قراءتها، وبالتالي لن تصلهم.

وفقًا لما نشره موقع “تيك كرانش” التقني، فإن الميزة الجديدة، والتي تحمل اسم Unsend، ستسمح للمستخدمين عبر هواتفهم الذكية وأجهزتهم الحاسوبية أن يقوموا بمسح أي رسالة قاموا بإرسالها بمحض الخطأ أو تتضمن بعض الأخطاء اللغوية، وعندها ستختفي من داخل المحادثات على أجهزتهم وكذلك على أجهزة المستخدمين الآخرين، وذلك خلال 10 دقائق من إرسالها.

وتتشابه تلك الميزة مع ما تقدمه خدمة واتساب لمستخدميها، حيث تسمح لهم بمسح أي رسالة كذلك من داخل الرسائل الفردية والجماعية على حد سواء.

وتضمن تقرير نشره الموقع التقني في أبريل من العام الماضي تفاصيل حول قيام فيس بوك بحذف الرسائل التي أرسلها مؤسسه ومديره التنفيذي مارك زوكربرج إلى بعض المستخدمين بشكل مفاجئ، دون ترك أي أثر على مسح تلك الرسائل، وكأن المستخدمين كانوا يتحدثون إلى أنفسهم.

وأشار فيس بوك إلى أن الميزة الجديدة ستبدأ في الوصول تدريجيًا إلى أجهزة المتسخدمين على مستوى العالم على مدار الأيام القليلة المقبلة.