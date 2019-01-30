“سناب شات” تعتزم الكشف عن هوية المستخدمين وإدامة مشاركاتهم

كشفت مصادر مطلعة، أن شركة “سناب شات” تدرس تحديث التطبيق بطريقة تجعل مشاركات المستخدمين دائمة، بالإضافة إلى الكشف عن هوياتهم.

وتتضمن التحديثات المتوقعة، إتاحة المشاركات العامة عبر خدمة “قصتنا” بشكل أكبر، وليس فقط لأصدقاء المستخدمين.

وتأمل الشركة جراء تحديثها “المرتقب” زيادة دخل الشركة، التي شهدت تقلصًا بعدد مستخدمي تطبيقها، وهروب المديرين التنفيذيين منها.

وتحمّل التحديثات المتوقعة مخاوف “كبيرة”، إذ يمكن أن تؤدي إلى رد فعل “غير متوقع” من المستخدمين بشأن خصوصياتهم، خاصة أن منافستها شركة “فيسبوك” لها سجل من “الفضائح” يتعلق بكيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين.

وقال أحد المصادر، إن “سناب شات” تدرس بعناية الاعتبارات التقنية والقانونية للخصوصية، فيما يتعلق بالكشف عن هويات المستخدمين في المشاركات العامة.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه “لن تتأثر سوى الصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر قسم (قصتنا)، وسيبقى لدى المستخدمين خيار حذف القصص”.

ونجحت الشركة في إطالة مدة صلاحية القصص العامة التي كانت سابقًا تختفي بعد مرور 30 يومًا، ولكن الآن تبقى قابلة للعرض لمدة 90 يومًا، ولكن جعلها تدوم لفترة أطول أو كشف المزيد عن هويات المستخدمين، سيكون ميزة إضافية تُسجل لـ”سناب شات”، عند نجاحها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن التغييرات ستأتي استجابة لرغبة شراكات “سناب” مع منصات اكتشاف الأخبار، التي تساعد شركات الإعلام على تحديد وتحليل ونشر الأخبار العاجلة العامة على “سناب شات”.

وتعد الشراكات الإخبارية جزءًا من مبادرة “Stories Everywhere” التي أطلقتها سناب العام الماضي لدفع المحتوى إلى المزيد من الأماكن خارج تطبيقها، وينتظر توقيع 4 صفقات مماثلة خلال الفترة المقبلة.