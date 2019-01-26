“فيسبوك” يخطط لدمج “واتساب” و”إنستغرام” و”ماسنجر”

كشف تقرير جديد نشره موقع “ذا نيويورك تايمز”، أن شركة “فيسبوك” تنوي حاليًا دمج خدماتها الاجتماعية: واتساب، وماسنجر، وإنستغرام، بحيث تجمعها منصة متكاملة تُسهّل على المستخدمين الوصول لجميع أصدقائهم عبر مختلف تلك المنصات المنفصلة بسهولة وبسرعة.

ونقلًا عن موقع “ذا فيرج” التقني، تحاول شركة “فيسبوك” تقديم خدمة متكاملة تُسهّل على المستخدمين التواصل معًا بشكل سريع، ما سيجعل تلك المنصات أبسط في التواصل بالتالي قضاء ساعات أطول، الأمر الذي سينعكس بالتأكيد على معدل التفاعل، وحجب الإعلانات التي ستنال على تلك المنصات، في الوقت الذي يعاني فيه موقع “فيسبوك” من ضعف التفاعل، وانخفاض معدلات الاستخدام.

وأطلقت الشركة الزرقاء بيانًا رسميًا توضح فيه محاولاتها الحالية لتطوير طريقة استخدام المستخدمين لخدماتها لتسهّل عليهم التواصل طوال الوقت، وإمكانية التفاعل مع عائلتهم، وأصدقائهم بشكل سريع ومباشر.

وأكدت شركة “فيسبوك” أن هناك حالة مطولة من النقاش داخليًا بين مطوري الشركة والإدارة حول كيفية سير عملية تطبيق النظام الجديد الذي سيصنع بنية تحتية تجمع المنصات المنفصلة معًا في كيان واحد.