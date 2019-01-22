متابعوه أكثر من الحساب الحقيقي.. “تويتر” توقف حسابًا وهميًا ينتحل صفة رئيس البرلمان العراقي

أكد مركز الإعلام الرقمي العراقي، اليوم الثلاثاء، قيام شركة “تويتر” بإيقاف حساب وهمي ينتحل صفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وذكر المركز في بيان صحفي، أنّ “الحساب المذكور تسبب بتضليل المستخدمين على تويتر، وأدى لمشاكل كثيرة، حيث أشار له العديد من السياسيين الأجانب والعراقيين في تغريداتهم، وآخرهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كما أوضح ذلك مركز الإعلام الرقمي في بيان صدر في التاسع من هذا الشهر حول خطأ الوزير الأمريكي”.

وأشار المركز إلى أنّ “الحساب المزيف كان متابعًا من قبل أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص، من ضمنهم عشرات السياسيين والإعلاميين العراقيين، ويستخدم الحساب المزيف معرّفًا قريبًا جدًا لمعرّف الحساب الحقيقي للحلبوسي”.

وبالنظر إلى عدد متابعي الحساب الموقوف، يتبين أنه يزيد على متابعي الحساب الحقيقي، الذي لم يصل لسبعة آلاف متابع بعد.

من جهته، جدد المركز تحذيره من الحسابات الوهمية وضرورة رصدها قبل انتشارها؛ من أجل التعامل معها بطريقة صحيحة وطبقًا لقوانين مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قال مركز الإعلام الرقمي العراقي، في وقت سابق، إنّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اعتمد حسابًا مزيفًا لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على “تويتر”.