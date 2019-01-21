فرنسا تغرم “غوغل” 50 مليون يورو

فرضت الهيئة الفرنسية للمعلومات والحرية، يوم الإثنين، غرامة على محرك البحث الشهير “غوغل” قدرها 50 مليون يورو، بسبب “عدم وضوحه” مع المستخدمين بخصوص استغلال معلوماتهم الشخصية.

ووفق موقع “لوباريزيان”، فإن الهيئة تكون بذلك أول مؤسسة أوروبية تعاقب موقعًا كبيرًا على الإنترنت، بعد صدور القانون الأوروبي الجديد حول حماية المعطيات الشخصية، والذي دخل حيز التنفيذ في 25 أيار/ مايو الماضي.

ويشدد القانون على التزام الشركات المعنية بهذا المجال، كما يجيز فرض غرامات تصل إلى 4% من رقم الأعمال السنوي في حالة المخالفة.

وسبق للهيئة الفرنسية أن عاقبت شركة “اوبر” في ديسمبر الماضي، بتغريمها 400 ألف يورو لتسريب المعطيات الخاص بـ57 مليون من مستعمليها، زبائن وسائقين، بعد تعرضها للقرصنة بسبب ضعف الحماية التي توفرها، وغرمت أيضًا شركة الاتصالات “بويج تيليكوم” 250 ألف يورو في نفس الشهر ولنفس الأسباب.