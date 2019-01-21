بعد اتهامهما بعدم الامتثال للقانون.. إجراءات إدارية ضد “فيسبوك” و”تويتر”‎ في روسيا

أعلنت الهيئة الروسية لتنظيم وسائل الإعلام، يوم الإثنين، اتخاذها إجراءات إدارية ضد شبكتي التواصل الاجتماعي الأمريكيتين “فيسبوك” و”تويتر”؛ بسبب “عدم الامتثال” للقانون الروسي.

وقال رئيس الهيئة الكسندر جاروف، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية، إن “روسكومنادزور تطلق اليوم إجراءات إدارية ضد مجموعتي تويتر وفيسبوك”، مضيفًا أن “الهيئة طلبت من المجموعتين الامتثال للقانون الروسي، الذي يفرض تخزين بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية”.

وأضاف جاروف أن “الشركات التي تدير شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، قدمت ردودًا رسمية على طلباتنا بتأكيد حفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في روسيا”، موضحًا أن “هذه الردود لا تتضمن تفاصيل عن تنفيذ القانون فعليًا، في الوقت الحالي أو في المستقبل”.

من جهته، قال الناطق باسم الهيئة نفسها فاديم امبيلونسكي لشبكة التلفزيون الروسية “روسيا 24″، الإثنين: “نأمل في تحميلهما مسؤولية إدارية، وبعبارة أخرى ستفرض عليهما غرامة”.

وكانت السلطات الروسية أمرت في 2016 بحجب شبكة التواصل الاجتماعي المهني “لينكد إن”، التي رفضت تنفيذ القانون حول إبقاء بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية، ومنذ ذلك الحين لا يمكن الاطلاع على هذا الموقع في روسيا.