الأضخم بتاريخها.. “فيسبوك” تواجه غرامة تتخطى 22 مليون دولار

تبحث لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تطبيق غرامة ضخمة على شركة “فيسبوك“، على خلفية وقائع تسريب بيانات المستخدمين والمخالفات العديدة التي ارتكبتها عبر استخدام بياناتهم دون علمهم، بإتاحتها لشركائها من مختلف الشركات التجارية والتقنية.

ووفقًا لتقرير نشرته جريدة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الشركة قد خالفت اتفاقيتها مع الحكومة الأمريكية المبرمة في عام 2012، التي تنص على ضرورة احترام “فيسبوك” لخصوصية بيانات المستخدمين وإلزامها بإعلامهم حول نيتها لاستخدام بياناتهم لأي أغراض مهما كانت بسيطة، بحيث يمكنهم الموافقة أولًا، وفقًا لما نقله موقع “ذا فيرج التقني”.

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن اللجنة الفيدرالية في حال قامت بفرض غرامة مالية على “فيسبوك”، ستكون هي الأضخم في تاريخ الشركة.

وتتساوى الغرامة المتوقعة بحق “فيسبوك”، مع الغرامة التي فرضت على شركة غوغل في عام 2012، وكانت قيمتها 22.5 مليون دولار، على خلفية إخفاء غوغل لتعقبها مستخدمي متصفح الويب سفاري الخاص بأجهزة أبل، رغم نفي الشركة حدوث ذلك.

ويرى مسؤولو الهيئة الفيدرالية أن الشركة الزرقاء قد خدعت مستخدمي شبكتها الاجتماعية بإعلامهم أن بعضًا من معلوماتهم سيظل سرًا محفوظًا لكنها قامت بالعكس، حيث أتاحت الشركة تلك المعلومات، مثل قوائم الأصدقاء والتدوينات المنشورة للعامة، ومكنت مشاركتها من جهات أخرى دون الحصول على إذن مستخدميها، إلى جانب تسهيل فيسبوك مهمة شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتكا البريطانية للحصول على معلومات 87 مليون مستخدم من مستخدمي “فيسبوك” دون رضاهم.