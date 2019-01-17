تسريب ضخم لبيانات أكثر من 7 ملايين بريد إلكتروني

كشف الباحث الأمني، تروي هانت، عن تسريب جديد لقاعدة بيانات ضخمة على شبكة الإنترنت تتكون من ملايين الإيميلات وكلمات المرور، تحمل اسم “Collection #1″، وقد عثر على أحد مواقع بيع البيانات المسروقة مخصص للهاكرز.

ووفقًا لما نشره موقع CNET الإخباري، فإن هانت أعلن في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن عدد الإيميلات المسربة 773 مليون بريد إلكتروني و22 مليون باسورد مميز.

وتعتبر تلك البيانات مادة ثمينة يمكن للهاكرز استغلالها لشن هجمات على مختلف الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية عبر أساليب الدخول المتعددة، والتي تسمح لهم بتجربة تلك الإيميلات وكلمات المرور للدخول إلى حسابات أصحابها.

ويعتمد ذلك على أن المستخدم يتعامل بنفس الإيميل والباسورد على أكثر من خدمة وحساب على الإنترنت كي لا ينسى.

وأوضح هانت أن موقعه الإلكتروني HaveiBeenPwned.com كان لديه 82% من تلك الإيميلات المسربة، والتي يمكن للمستخدمين استخدامه لاكتشاف إن تعرضت أحد حساباتهم للاختراق وتسريب بياناتها أم لا، بحيث يتخذون خطوات استباقية لحماية أنفسهم.

ويجب عليك الآن تغيير كلمات مرور حساباتك الاجتماعية وعناوينك البريدية الإلكترونية للتأكد من أن المخترقين لم يتمكنوا من الوصول إليك.