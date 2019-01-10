ثغرة غريبة تسهل على أي شخص التلاعب بنتائج غوغل

كشف الباحث الأمني ” Wietze Beukema” ثغرة خطيرة تسهل على أي شخص أن يتلاعب في نتائج البحث بمحرك غوغل؛ للبحث من خلال التعديل في رابط صفحات النتائج.

وأشار التقرير إلى أن الثغرة الغريبة قد ظهرت إلى النور في 2017، وهي تتمثل في قيام أحد الأشخاص الراغبين في نشر معلومات مغلوطة أو التلاعب بمصدر موثوق للمعلومات، مثل محرك غوغل للبحث من خلال التعديل في رابط نتائج البحث الرئيسية.

ويؤدي ذلك إلى عرض معلومات غير صحيحة فيما يُعرف ببطاقات غوغل، والتي يعرض فيها المتصفح مقتطفات مركزة من المعلومات تتعلق بما يقوم المستخدم بالبحث عنه، وفقًا لما نشره موقع تيك كرانش التقني.

وضرب الباحث الأمني مثالًا بأنه قام بتغيير البيانات الخاصة ببطاقات معلومات غوغل عند البحث بعبارة “من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟”، وكما تعرض الصورة فإنه المغني المعروف سنوب دوغ وليس الرئيس الحالي دونالد ترامب.

واستنكر الباحث في تقريره، الذي نشره على مدونته الرسمية، أن غوغل استغرقت أكثر من عامين للنظر في المشكلة وفي النهاية قامت بإغلاق الشكوى المقدمة من جانبه دون اتخاذ أي إجراء.

وتعتبر مثل تلك الثغرة تهديدًا صريحًا لضمان تداول المعلومات الصحيحة على الإنترنت، من خلال منصة تعتبر هي الأكبر في مجال البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت مثل محرك غوغل.

وبعد التواصل مع غوغل حصل موقع تيك كرانش على رد مقتضب من المتحدث باسم الشركة الأمريكية يؤكد أنه جارٍ العمل على حل تقني.