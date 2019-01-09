خدمة جديدة إذا شاركت كلمة مرور حسابك على “نتفليكس” مع أصدقائك‎

كشفت شركة “Synamedia” عن خدمة جديدة توجهها إلى شركات بث المحتوى الترفيهي مثل نتفليكس وHulu وغيرها من الشركات التي تساعد على تتبع المستخدمين ممن يقومون بمشاركة كلمات المرور الخاصة بحساباتهم مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم وكذلك من يحاولون بيع تلك “الباسووردات” بشكل غير قانوني إلى الآخرين للتربح منها.

ووفقًا لما نشره موقع “ذا فيرج” التقني، فإن الخدمة الجديدة تسمح لشركات بث المحتوى بتتبع هؤلاء المستخدمين من خلال متابعة الأماكن التي يستخدمون منها حساباتهم والأجهزة التي يستخدمونها وكذلك نوعية المحتوى الذي يشاهدونه.

ومع رصد العديد من الاختلافات في تلك المتغيرات، يمكن لتلك الشركات التأكد مما إذا كان هؤلاء المستخدمين يقومون بخرق قواعد استخدام خدماتهم وبالتالي يتم وقف الحسابات فورًا، أو أنه مجرد أمر عفوي يتم من خلال مشاركة كلمات مرور تلك الحسابات بين الأهل والأصدقاء والمقربين وعندها يكون بإمكان شركات بث المحتوى أن تقوم بعرض باقات عائلية على هؤلاء المستخدمين لكي يقوموا بترقيات حساباتهم إليها.

وتتمثل تلك الميزة التي تقدمها سينا ميديا في شكل ميزة Credentials Sharing والتي تسمح لعملائها بحماية خدماتهم من البيع غير الشرعي الذي أصبح ظاهرة منتشرة على شبكه الإنترنت مع انتشار استخدام خدمات البث الإلكتروني للمحتوى.