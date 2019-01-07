شركة “هواوي” تكشف عن أسرع “مُعالج” في العالم

كشفت شركة هواوي عن معالجها الأحدث بالعالم وهو ” Kunpeng 920″، الذي زعمت أنه الأسرع في العالم.

وتمكن المعالج من تحقيق أكثر من 930 نقطة، أي أعلى بنسبة 25% من أفضل معالجات السوق، كما أنه يوفر 30% من الطاقة اللازمة لعمله.

واجتاز معالج هواوي الجديد بنجاح اختبار “SPECint”، والمكون من 12 برنامجًا لاختبار أداء المعالج، وفقًا لما نشره موقع “فينتشربيت” التقني.

وأشارت هواوي إلى أن “كنبينج 920” هو أحدث معالجاتها المخصصة للتعامل مع البيانات العملاقة، حيث إنه مصمم بتقنية 7 نانومتر، هي نفسها التي استخدمتها الشركة في تصنيع معالجها الأحدث لموبايلها كيرن 980.

ويقدم المعالج “كنبينج 920” أداءً متطورًا من خلال خوارزميات التنبؤ بالمهام المراد إتمامها، ولها أولوية مقارنة ببقية مهام الهاتف.

وكشفت هواوي أيضًا، خلال فعاليات مؤتمرها بمدينة “شينزن” الصينية، عن 3 خوادم جديدة من عائلة “TaiShan”، والتي تعمل بمعالجها الجديد.

وتتنوع الخوادم الـ3 بين واحد يركز على السعة التخزينية العملاقة، والآخر يركز على خدمة أكبر كم ممكن من الأجهزة، والثالث يقدم خليطًا من مزايا الاثنين معًا، ومن المتوقع أن تصل جميع الخوادم إلى الأسواق خلال العام الجاري.