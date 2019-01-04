دون علمهم.. تطبيق صيني للطقس يجمع بيانات سرية من هواتف البريطانيين

كشفت شركة Upstream Systems الأمنية، عن قيام تطبيق شهير متخصص في أحوال الطقس ودرجات الحرارة Weather Forecast – World Weather Accurate Radar، وهو من تطوير شركة TCL الصينية، بجمع معلومات من هواتف الآلاف من مستخدميه البريطانيين سرًا، مثل الأرقام التعريفية الخاصة بتلك الهواتف IMEI ومواقع المستخدمين بدقة دون علمهم.

وأشار التقرير، وفقًا لما نشره موقع “جيزمودو” التقني، إلى أن التطبيق يحصل على العديد من المعلومات السرية من هواتف المستخدمين دون علمهم، ويقوم بتخزينها في خوادمه الخاصة، ما يتسبب في الإضرار بخصوصية المستخدمين بشكل بالغ.

وأوضح التقرير، أن الرقم التعريفي IMEI الخاص بأجهزة المستخدمين، والذين يصل عددهم إلى 100 ألف مستخدم، يسهل عملية تتبعهم بدقة عالية، إلى جانب أن التطبيق يقوم بتسجيل اشتراك المستخدمين في خدمات متعلقة بالواقع الافتراضي دون علمهم بتكاليف وصلت إلى 1.5 مليون دولار

وأثار تقرير الشركة الأمنية علامات استفهام حول قيام هذا التطبيق، القادم من شركة معروفة بحجم شركة TCL مالكة حق استخدام علامة “بلاكبيري” التجارية في سوق الهواتف الذكية، بهذه الأفعال دون أي رقابة على إجراءات جمع بيانات المستخدمين، ونوعية تلك البيانات.