“غوغل ديو” يتفوق على “واتس آب” بهذه الميزة.. تعرف عليها

كشفت صور لنسخة من تطبيق “غوغل ديو “نشرها موقع “أندرويد بوليس” أن التطبيق سيدعم قريبًا مكالمات فيديو جماعية تتضمن 8 مشاركين بما في ذلك الشخص الذي بدأ الدردشة الجماعية.

وهذا عدد أكثر من المشاركين في مكالمات الفيديو بتطبيق “واتساب” الذي يدعم 4 مشاركين.

وسيحصل التطبيق أيضًا على وضع “إضاءة منخفضة” جديد لتعزيز تجربة مكالمات الفيديو في الإضاءة المنخفضة.

لكن يبدو أن المستخدمين لن يمكنهم إضافة جهات اتصال في منتصف مكالمة الفيديو الجماعية، على عكس “واتساب” و”فيس تايم”.

وبدلاً من ذلك، سيحتاج المستخدمون أولًا إلى إنشاء مجموعة بالأشخاص الذين يرغبون في تضمينهم في مكالمة فيديو وبدء مكالمة الفيديو الجماعية مع جميع المشاركين في وقت واحد.

ويبدو أيضًا أن هناك خيارًا في التطبيق لتسمية المجموعات.

ويسمح تطبيق “غوغل ديو” بإنشاء عدة مجموعات لمكالمات الفيديو، وستظهر هذه القوائم أعلى قائمة جهات اتصال المستخدم.

ومن المتوقع أن تتوفر هذه الميزات قريبًا، لكن التاريخ الدقيق لذلك غير واضح حالياً.