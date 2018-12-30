اضطراب طباعة وتوزيع صحف أمريكية بسبب هجوم إلكتروني

تسبب هجوم إلكتروني، أمس السبت، في اضطراب واسع لحركة طباعة وتوزيع صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” وصحف أمريكية كبيرة أخرى، منها ما هي مملوكة لشركة تريبيون بابليشينغ مثل “شيكاغو تريبيون” و”بالتيمور صن”.

وذكرت لوس أنجلوس تايمز، نقلًا عن مصدر على معرفة بالوضع، أن الهجوم الإلكتروني مصدره خارج الولايات المتحدة فيما يبدو.

وقالت الصحيفة، إن الهجوم أدى إلى تأجيل توزيع نسخة السبت من صحف ذا تايمز وتريبيون وصن وصحف أخرى تصدر في لوس أنجلوس.

وأفادت تريبيون بابليشينغ، التي تشمل صحفها أيضًا نيويورك ديلي نيوز وأورلاندو سنتينيل، بأنها رصدت البرنامج الخبيث يوم الجمعة الماضي.

وقالت لوس أنجلوس تايمز، إن النسخ الخاصة بالساحل الغربي من صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز تأثرت أيضًا بالهجوم.

وذكرت المتحدثة باسم تريبيون بابليشينغ، “ماريسا كولياس”، أن الفيروس أضر بالأنظمة التي تستخدم لطباعة وإنتاج “الصحف عبر ما نملكه في مختلف منشآتنا”.

وأضافت في بيان “لا أدلة على الوصول إلى المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمان العملاء أو بياناتهم الشخصية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، كيتي والدمان، إنها تدرس الموقف.

وأضافت والدمان في بيان “نحن على علم بتقارير عن هجوم إلكتروني محتمل يؤثر على عدة مؤسسات إخبارية ونعمل مع شركائنا في الحكومة والصناعة لفهم الموقف على نحو أفضل”.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من ممثلي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).